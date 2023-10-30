Kanserle mücadele eden Bahar Öztan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı | Video
Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Bahar Öztan ameliyat öncesi sevenlerinden dua istemişti... Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak hayranlarına hasta yatağından seslenmişti. Ardı ardına ameliyatlar geçiren Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden olan Bahar Öztan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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