Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:35
Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!
Usta oyuncu Sevda Ferdağ'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kapıcılar Kralı başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Sevda Ferdağ hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı. Yeşilçam yıldızının hayatı merak edildi. Sevda Ferdağ hakkında araştırma yapanlar, usta oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu duyunca adeta şoke oldu. Bakın Sevda Ferdağ hangi Yeşilçam yıldızıyla kardeşmiş…