Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan, 'Ağır Roman', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Serseri Kabadayı' gibi yapımlarda yer almış usta oyuncu Sevda Ferdağ, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun hayatını araştıranlar, hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı...