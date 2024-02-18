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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:35

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Usta oyuncu Sevda Ferdağ'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kapıcılar Kralı başta olmak üzere çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Sevda Ferdağ hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı. Yeşilçam yıldızının hayatı merak edildi. Sevda Ferdağ hakkında araştırma yapanlar, usta oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu duyunca adeta şoke oldu. Bakın Sevda Ferdağ hangi Yeşilçam yıldızıyla kardeşmiş…

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan, 'Ağır Roman', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Serseri Kabadayı' gibi yapımlarda yer almış usta oyuncu Sevda Ferdağ, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun hayatını araştıranlar, hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

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Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Ünlü ismin ölüm haberini Film-San Vakfı, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1958 yılında çektiği 'O Günden Sonra' ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere 1963'te Türkiye'ye dönmüştü.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... Usta oyuncu Sevda Ferdağ sevenlerini yasa boğdu! Hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyordu!

'Azrailin Habercisi' filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer almıştı.

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