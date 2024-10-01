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Haberler Galeri Karadut'ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!
Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:18

Karadut'ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

atv'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Karadut' dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Senaryosunu Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğuna Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Karadut’ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

İkinci bölümde neler yaşandı?

Babasının suçlamalarıyla altüst olan Zuhal, Begüm'ün zor zamanında yanında olamadığı için kendini suçladı. Kalbi ve aklı arasında kalan Zuhal, Tayfun'la olan ilişkisini bitirmeye karar verdi.

Karadut’ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

Tüm aile büyük bir heyecanla Aslı'nın düğün gününü beklerken Zuhal, Bora'dan gelen telefonla harekete geçti. Alp'in Aslı'yı aldattığı görüntüleri Aslı'ya göstererek kardeşini gerçeklerle yüzleştirdi. Aslı, nikaha ramak kala Alp'i terk edince ortalık iyice karıştı.

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Karadut’ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

Rezzan Hanım, Aslı ile Alp'i barıştırmak istese de Çetin'in Alp'e olan sert tepkisi iki aileyi karşı karşıya getirdi.

Karadut’ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

Aslı, Bora ve Tayfun'un yardımıyla düğün gecesini atlatırken Bora ile daha yakın bir arkadaşlık kurmaya başladı.

Karadut’ta Zuhal kalbinin kapılarını açtı!

Zuhal'in tavırlarına anlam veremeyen Tayfun, ondan uzak durmaya çalışsa da ikili sürekli karşılaşmaya devam etti. Tayfun'a karşı duygularına daha fazla engel olamayan Zuhal kalbinin sesini dinledi ve beklenen adımı attı.

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