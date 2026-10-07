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Karanlık güçler yine devrede! Paris Moda Haftası'nda yapılan rezalet defile şaşırttı: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:15
Karanlık güçler yine devrede! Paris Moda Haftası'nda yapılan rezalet defile şaşırttı: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen son defilede sergilenen podyum şovu, marjinal kostümleri ve tartışmalı sembolleriyle kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. Tasarımlardaki temaların cinsiyetsizlik vurgusu ve inanç değerlerini hedef alan unsurlar içermesi, sosyal medyada ve kamuoyunda sert eleştirileri beraberinde getirdi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdı.