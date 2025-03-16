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Haberler Galeri Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:30

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor

Kardelenler yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor

7.Bölüm:

"Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran…"

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor

Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

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Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor

Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır.

Kardelenler 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kocan seni aldatıyor!" | Video

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor

Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Çınar saldırganların peşine düşüyor

Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.