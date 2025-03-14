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Haberler Galeri Kardelenler'de Çınar saldırganların peşine düşer
Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:17

Kardelenler'de Çınar saldırganların peşine düşer

Kardelenler yeni bölümüyle pazar akşamı atv'de...

Kardelenler’de Çınar saldırganların peşine düşer

7.Bölüm:

"Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran…"

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar.

Kardelenler’de Çınar saldırganların peşine düşer

Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

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Kardelenler’de Çınar saldırganların peşine düşer

Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır.

Kardelenler 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kocan seni aldatıyor!" | Video

Kardelenler’de Çınar saldırganların peşine düşer

Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez.

Kardelenler’de Çınar saldırganların peşine düşer

Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.