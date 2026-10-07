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Kardeş acısıyla İstanbul'u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: 'Bir parçam yok oldu'
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:57
Kardeş acısıyla İstanbul'u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: "Bir parçam yok oldu"
Abisi Ahmet Uğurlu'nun acısıyla sarsılan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, uzun süren sessizliğini Cihangir'de bozdu. İstanbul'dan uzaklaşıp Bodrum'un bir köyüne yerleştiğini söyleyen başarılı oyuncu, kaybının ardından yaşadığı derin duyguları yürek burkan sözlerle dile getirdi.