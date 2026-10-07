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Haberler Galeri Magazin Kardeş acısıyla İstanbul'u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: 'Bir parçam yok oldu'
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:57

Kardeş acısıyla İstanbul'u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: "Bir parçam yok oldu"

Abisi Ahmet Uğurlu'nun acısıyla sarsılan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, uzun süren sessizliğini Cihangir'de bozdu. İstanbul'dan uzaklaşıp Bodrum'un bir köyüne yerleştiğini söyleyen başarılı oyuncu, kaybının ardından yaşadığı derin duyguları yürek burkan sözlerle dile getirdi.

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Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Uzun zamandır hem mesleğinden hem de İstanbul'dan uzak bir yaşam süren oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleyen Uğurlu, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

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Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

"Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Uzun süredir Bodrum'da yaşadığını belirten oyuncu, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Mustafa Uğurlu gibi bakın başka kimler İstanbul'u bırakıp köye hayatına yerleşmiş!

NAZLI DENİZ KURUOĞLU

1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını duyuran Nazlı Deniz Kuruoğlu, podyumları ve göz alıcı büyükşehir hayatını geride bıraktı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

2010 yılında radikal bir kararla İstanbul'dan ayrılan ünlü isim, Aydın Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'ne yerleşerek kendine doğayla iç içe yeni bir sayfa açtı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Kısa sürede kırsal yaşama uyum sağlayan Kuruoğlu, ilk olarak tarıma yöneldi. Toprakla uğraşıp üretim yapmaya başlayan eski tescilli güzel, zamanla girişimlerini büyüterek bölgede bir butik otel açtı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Gelirini tarım ve turizm üzerinden sağlayan Kuruoğlu, boş vakitlerinde bahçesinden domates topluyor ve arkadaşlarıyla tekne turlarına çıkarak günün tadını çıkarıyor.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Yaşamını tamamen üretim üzerine kuran Kuruoğlu, sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmadı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Yaşamını tamamen üretim üzerine kuran Kuruoğlu, mahallenin doğal dokusunu korumak, agroekolojik tarımı yaygınlaştırmak ve kadınların üretime katılımını desteklemek için de çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Yıllar önce şöhretin zirvesindeyken spot ışıklarına veda eden Kuruoğlu, bugün Ege'de girişimci ve üretici kimliğiyle örnek bir hayat sürdürüyor.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

İSTANBUL'A SÜNGER ÇEKİP DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM KURAN DİĞER İSİM ÜNLÜ FENOMEN OLMUŞTU!

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden biri olan, temizlik ve düzen videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'un kalabalıklığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ünlü fenomen, anlık bir kararla Yalova'da bir köy evine taşındığını duyurdu. Hafta sonu tatili için gittiği şehirde hayatının dönüm noktasını yaşayan Özkök, sadece 3 gün içinde yeni evine yerleşti.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

"HER ŞEY PEŞ PEŞE KOLAYLIKLA OLDU"

Yeni yaşam alanından ilk kareleri paylaşan ünlü içerik üreticisi, bu kararın aslında planlı olmadığını, tamamen bir teslimiyetle gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Cem Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım birilerine bir yerlerde ilham olur 'tefekkür' ile tanışmam... Karar vermem anlık oldu, 3 günde köy evine yerleştim... Hayalim olanın bile anlık bir anda olacağını bilemezdim. Geçen pazar burada tatil amaçlı kahvaltı ediyorken, şu an evimde ettim. Kirada olsa, olduğum her yeri cennet yapmasını bilen biri oldum şükürler olsun. İstanbul'dan bir köy evine taşındım. Kendime daha yaklaştım, tefekkürüm arttıkça kendimi daha dinleme isteğim arttı...Uzun zamandır içimde hep aynı hayal vardı... Ormanın içinde, sessiz, sakin bir köy hayatı…Şehirden uzak, daha yavaş, daha gerçek bir yaşam. Ama ilginç olan şu ki; bu sadece hayalimdi. Hiçbir zaman planım değildi. Ve bir gün "hafta sonu tatili" diye geldiğim Yalova'da, kendimi bir anda ev kiralarken buldum. Hiç hesapta yoktu. Hiç hazırlığım yoktu... Sonra her şey peş peşe kolaylıkla oldu hamdolsun. Yalova olmasının sebebi işe gidip gelmem sadece 50 dk... 3 gün içinde bu eve yerleştim."

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

"KORKULARIMI YENECEĞİM BİR YER"

Takipçilerine her anını anlık olarak aktaracağını belirten Cem Özkök, taşınma kararının arkasındaki asıl içsel sebebi de ilk kez açıkladı. Köy hayatının kendisi için bir tür "şifa ve arınma süreci" olduğunu ifade eden ünlü fenomen, temizlik takıntısına ve korkularına vurgu yaparak şunları yazdı:

"Kim bilir iyileşmem, arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek vs korkumu yeneceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer..."

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

"TAVUĞUN ALTINDAN YUMURTA ALMANIN ŞÜKRÜ..."

Şehir hayatından sonra köydeki doğal yaşama adapte olmaya çalışan Özkök, doğayla iç içe olmanın getirdiği huzuru ve yaşadığı şaşkınlığı ise şu sözlerle özetledi:

"Tavuğun altından yumurta almanın şükrünü size anlatamam mesela, ya da kuşların zikriyle namaz kılmayı, horoz sesinin sizi uyandırmasını... Keşfettikçe her şeyi paylaşıyor olacağım... Bazı şeyler gerçekten planla değil; teslimiyetle oluyor. Mesela köy camisinde bir yatsı namazında içimden şunu geçirdiğimi hatırlıyorum.."Bir gün benim de bir köyüm olsa"… Çok geçmeden nasip oldu. Elhamdülillah. İstanbul'daki ev duruyor tabi, dönüşümlü hayat şeklinde ilerleyeceğim..."

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

"İSTANBUL ARADA UĞRADIĞIM BİR YER GİBİ"

İstanbul merkezli iş hayatına devam edeceğini ancak artık ana merkezinin bu köy evi olduğunu belirten ünlü isim, gerçek sessizliği bulan insanın şehir gürültüsüne yabancılaştığını söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tabii ki kolay değil. Şehirde doğup büyümüş biri için alışılması gereken çok şey var. Hala eksiğim çok. İstanbul merkezli bir iş hayatım var. Başta burayı sadece "arada kaçacağım bir yer" sanıyordum. Ama galiba tam tersi olacak… Şimdi burası ana merkezim gibi hissettiriyor. İstanbul ise arada uğradığım bir yer gibi. Çünkü insan bir kez gerçek sessizliği duyunca, şehrin gürültüsü biraz yabancı geliyor. İnsan kendini daha çok duyuyor. Allah herkese kalbinden geçen güzel nasipleri, en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde nasip etsin. Her şey kolaylıkla ve hayırla olsun inşallah. Allah'a emanet."

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER ÜNLÜ BÜLENT POLAT

Ünlü oyuncu Bülent Polat, katıldığı bir YouTube programında İstanbul'u geride bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak bir köye yerleştiğini anlattı. Elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bölgede eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Polat, soba başında ısınıp toprağı işleyerek doğal bir yaşam sürüyor. İşte büyükşehri bırakma kararının perde arkası…

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhretli hayatını geride bırakıp Çanakkale'nin sakin köşelerinde, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe dört mevsimi dolu dolu yaşayan oyuncu, huzurlu hayatı ve ilham veren hikayesiyle hayranlık uyandırdı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir düzen kurdu. Çocuklarıyla odun toplayan ünlü oyuncu, soba başında ısınıp toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

TABLET YOK, ELEKTRİK YOK

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

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