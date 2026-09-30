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Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 09:10

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: "Ölümle tehdit edildim"

Geçmişte yaşanan şirket ayrılığı, Zekeriyaköy'deki villalar ve finansal anlaşmazlıklar nedeniyle araları açılan Deniz kardeşler arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Ağabey Ercan Deniz, kendisine iletilen tehdit mesajlarının ardından soluğu adliyede alarak ses kaydındaki kişinin kardeşi Özcan Deniz olduğunun belirlenmesini istedi. İşte detaylar...

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Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile uzun yıllar birlikte çalıştığı ağabeyi Ercan Deniz arasındaki hukuki ve ticari gerilim yeni bir boyuta ulaştı.

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

Geçmişte yaşanan finansal ve ailevi anlaşmazlıkların ardından adliyelik olan iki kardeş, bu kez tehdit iddialarıyla karşı karşıya geldi.

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Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

TİCARİ ORTAKLIKTAN AİLEVİ ANLAŞMAZLIKLARA

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki krizin temelleri, uzun yıllara dayanan menajerlik ve yapım ortaklığına dayanıyor. Ticari faaliyetler, zamanla gayrimenkul paylaşımı ve finansal yönetim konularındaki görüş ayrılıklarıyla sekteye uğradı.

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Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

Özcan Deniz'in evliliği sonrası aile içi ilişkilerde yaşanan gerilim, tarafların ticari bağlarını tamamen koparmasına yol açtı.

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

KOPMA NOKTASI VE KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Ağabey Ercan Deniz'in menajerlik görevine son verilmesi ve şirket hesaplarına dair iddiaların gündeme gelmesiyle iki kardeş arasındaki bağlar koptu.

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

Özcan Deniz'in ailesiyle olan tüm bağlarını sonlandırdığını duyurmasının ardından taraflar, gayrimenkul mülkiyetleri ve eski alacak-verecek meseleleri üzerinden hukuki süreçler başlattı.

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Süregelen gerilim, Ercan Deniz'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusuyla yeniden yargıya taşındı. Milliyet'te yer alan habere göre, ölümle tehdit edildiğini ileri süren Ercan Deniz, kendisine iletilen ses kaydındaki kişinin tespiti için inceleme yapılması talebinde bulundu.

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

Ses Kaydı ve Sorumluluk Talebi Savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu ses kaydında geçen ifadeler şu şekilde yer aldı:

"Bu film, fırıldaklara devam edersen o çok gitmek istediğin Silivri'ye seni ve çeteni davulla zurna ile yollarım. Bu saatten sonra kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın"

Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: Ölümle tehdit edildim

Ercan Deniz'in avukatı, ses kaydındaki kişinin Özcan Deniz olduğunun belirlenmesi için uzman ses analizi yapılmasını talep etti. Dilekçede ayrıca müvekkilinin başına gelebilecek herhangi bir saldırıdan Özcan Deniz'in sorumlu tutulması istendi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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