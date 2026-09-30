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Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: 'Ölümle tehdit edildim'
Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 09:10
Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: "Ölümle tehdit edildim"
Geçmişte yaşanan şirket ayrılığı, Zekeriyaköy'deki villalar ve finansal anlaşmazlıklar nedeniyle araları açılan Deniz kardeşler arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Ağabey Ercan Deniz, kendisine iletilen tehdit mesajlarının ardından soluğu adliyede alarak ses kaydındaki kişinin kardeşi Özcan Deniz olduğunun belirlenmesini istedi. İşte detaylar...