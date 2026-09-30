Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: "Ölümle tehdit edildim"

Ses Kaydı ve Sorumluluk Talebi Savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu ses kaydında geçen ifadeler şu şekilde yer aldı:

"Bu film, fırıldaklara devam edersen o çok gitmek istediğin Silivri'ye seni ve çeteni davulla zurna ile yollarım. Bu saatten sonra kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın"