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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…
Giriş Tarihi: 20.10.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:57

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Çağrı Uslu isimli yarışmacı, 10'uncu soruya kadar kolaylıkla geldi. Yarışmacı 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı 1 milyon liralık soruyu görebilecekken öyle bir karar verdi ki! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıracaktı!

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Bu hafta programa katılan Çağrı Uslu isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolaylıkla ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Yarışmacı, 300 bin TL değerindeki onuncu soruyu da doğru cevaplayarak 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusu çıktı.

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