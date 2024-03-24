Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

BÜYÜK ÖDÜL OLAN 5 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, hem ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu, hem de ekranları başındaki izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kolaylıkla geldi.