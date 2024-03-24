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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 21:39

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

ATV ekranlarının en çok kazandıran, reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, büyük ödüllü soruyu 7'nci kez açtırarak adını bugün yarışma tarihine yazdırdı. Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e bugün damga vuran o tarihi anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta başarılı performanslarla izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

BÜYÜK ÖDÜL OLAN 5 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, hem ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu, hem de ekranları başındaki izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kolaylıkla geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

TBMM SORUSUNA DOĞRU CEVAP VERDİ!

1 Milyon TL'lik soruya kadar ulaşan yarışmacının karşısına TBMM sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

TBMM sorusuna da doğru cevap veren yarışmacı bu hafta büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! İşte Milyoner’e damga vuran o tarihi anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e bugün damga vuran o tarihi anlar!

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