İşte Milyoner'de 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusu!

ATV ekranlarının en çok kazandıran, reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, büyük ödüllü soruyu 7'nci kez açtırarak adını bugün yarışma tarihine yazdırdı. Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e bugün damga vuran o tarihi anlar!