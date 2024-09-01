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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 23:38

Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacının karşısına çıkan 100 bin TL'lik soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. BM sorusuna doğru cevap veren yarışmacıya ünlü sunucu İmirzalıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlattı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun o dikkat çeken sözleri!

Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner’de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

Her hafta ekranlara gelen ve beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner’de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, bu hafta başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner’de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

Yarışmaya katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolay ve başarılı bir şekilde geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner’de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

Yarışmacının 8'inci soruda karşısına, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya ülkeler arası sıralamalarda hangi alanda neredeyse her sene ilk 10'da yer alır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner’de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

ÇİFT JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, soruda biraz zorlandı. Çekilmek yerine ise yarışmacı çift cevap joker hakkını kullandı.

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