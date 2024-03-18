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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tebrik!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:38

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tebrik!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken Berk Göktaş isimli yarışmacı, büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. Yarışmacı, ikinci baraj sorusundan sonra da heyecanına yenilmeyerek sorulara başarılı bir şekilde cevap verdi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun da tebrik ettiği yarışmacı, büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya tebrik!

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya tebrik!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Berk Göktaş, başarılı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı!

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya tebrik!

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR GELDİ

Yarışmacı, ilk soruları kolaylıkla geçerken ikinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya tebrik!

ADIM ADIM BAŞARIYA ULAŞTI

Verdiği cevapla ikinci baraj sorusunu da geçen yarışmacı, soru basamaklarını adım adım geçti.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tebrik!

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya tebrik!

11'İNCİ SORUYA KADAR GELDİ

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı.

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