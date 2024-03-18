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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı!

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı!

17.03.2024 | 23:49

ATV’nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer alırken Berk Göktaş isimli yarışmacı, büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. Yarışmacı, ikinci baraj sorusundan sonra da heyecanına yenilmeyerek sorulara başarılı bir şekilde cevap verdi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun da tebrik ettiği yarışmacı, büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı İşte Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran o anlar!

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