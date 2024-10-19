Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran "Gazze" kararı

Giriş Tarihi: 19.10.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
02:15
Türkiye'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan ATV'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine geceye damgasını vurdu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacı da katıldı. Danışmaz'ın İsrail işgalindeki "Gazze" ile ilgili ödül kararı duygulandırdı. Yarışmacı, "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" dedi. Milyonları ekrana kilitleyen yarışmada heyecan doldu dakikalar yaşandı.