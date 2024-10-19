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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran "Gazze" kararı
Giriş Tarihi: 19.10.2024 01:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 02:15

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran "Gazze" kararı

Türkiye'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan ATV'nin efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine geceye damgasını vurdu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacı da katıldı. Danışmaz'ın İsrail işgalindeki "Gazze" ile ilgili ödül kararı duygulandırdı. Yarışmacı, "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" dedi. Milyonları ekrana kilitleyen yarışmada heyecan doldu dakikalar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran Gazze kararı

Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran Gazze kararı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacının sözleri duygusal anlar yaşattı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran Gazze kararı

Başarılı bir performans gösteren yarışmacı kendini tanıttığı aşamada "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran Gazze kararı

Başarılı performansı sergileyen genç yarışmacının karşısına 100 bin TL değerinde "Hangisi maydanoz gillerden değildir?" sorusu çıktı.

SORU: "Hangisi maydanozgillerden değildir?"

A) Maydanoz ve dereotu
B) Kimyon ve kereviz
C) Kişniş ve anason
D) Nane ve kekik

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Yarışmacıdan duygulandıran Gazze kararı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar....

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