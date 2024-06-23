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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…
Giriş Tarihi: 23.06.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 00:20

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yiğit Ata Cankoy isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi. İlk barajı başarıyla geçen yarışmacı ikinci baraj sorusunu da kolaylıkla geçti. Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda çıkan Kabe sorusu, yarışmacıyı heyecanlandırdı. Yarışmacının verdiği karar, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. İşte yarışmacının Milyoner'e damga vuran o anları!

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR ULAŞTI

Yarışmacı Yiğit Ata Cankoy isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

MİLYONER'E DAMGA VURAN KABE SORUSU!

Dokuzuncu soruda yarışmacının karşısına, "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yaratan 300 bin TL'lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

JOKER HAKKI KALMADIĞI İÇİN…

Yarışmacı joker hakkı kalmadığı için soruya cevap vermedi.

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