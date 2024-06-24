Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Kabe sorusuna doğru cevap verseydi…

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yiğit Ata Cankoy isimli yarışmacı, başarılı performans sergiledi. İlk barajı başarıyla geçen yarışmacı ikinci baraj sorusunu da kolaylıkla geçti. Yarışmacının karşısına dokuzuncu soruda çıkan Kabe sorusu, yarışmacıyı heyecanlandırdı. Yarışmacının verdiği karar, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. İşte yarışmacının Milyoner'e damga vuran o anları!