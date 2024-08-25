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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…
Giriş Tarihi: 25.08.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:30

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Bu hafta programa katılan Aybatur Kıvanç isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar oldukça başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala verdiği kararla herkesi heyecanlandırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Her hafta ekranlara gelen ve beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, bu hafta başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yaratan 300 bin TL'lik soru!

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Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Yarışmaya katılan Aybatur Kıvanç isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolay ve başarılı bir şekilde geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

BÜYÜK ÖDÜLE ADIM ADIM...

Dokuzuncu soruya kadar gelen yarışmacı, onuncu soruyu da görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yaratan 300 bin TL'lik soru! Milyoner'de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

HEYECAN YARATAN OSMANLI SORUSU!

Yarışmacının karşısına onuncu soruda, "Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?' sorusu çıktı.

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