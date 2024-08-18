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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…
Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:31

Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla kitleleri kendisine hayran bırakan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yarışmaya katılan Kaan Kamacıoğlu adlı yarışmacının büyük ödüle 4 adım kala verdiği karar herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

Her hafta ekranlara gelen ve beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, bu hafta başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

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Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

Yarışmaya katılan Kaan Kamacıoğlu adlı yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

200 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Sorulara doğru cevap veren yarışmacı, 100 bin TL'lik soruyu da doğru cevaplayarak 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…

BÜYÜK ÖDÜLE 4 ADIM KALA…

Büyük ödüle 4 adım kala yarışmacının verdiği karar herkesi şaşırttı.

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