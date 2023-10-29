Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!
Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 23:20

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle ekranlarda yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster?, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana geldi. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu. Zehra Güneş yarışırken, sürpriz telefon jokerinde Volkan Demirel'in yer alması yarışmaya adeta damga vurdu. İşte ayrıntılar!

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

ATV'nin ilgiliyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta 29 Ekim özel bölümüyle ekranlara geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu. Zehra Güneş yarışırken, sürpriz telefon jokerinde Volkan Demirel'in yer alması yarışmaya adeta damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz joker!

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

Bu özel bölümde; 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş de yarıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

Zehra Güneş, baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar!

SON DAKİKA