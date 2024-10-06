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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!
Giriş Tarihi: 06.10.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:13

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

ATV'nin reytingleri altüst eden ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi anlar yaşandı. Milyoner'e katılan 19 yaşındaki Ramazan Çulha, Cuma günü başarılı bir performans sergileyerek 500 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi. Başarısıyla izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Ramazan Çulha, bugün yeni bölümde aylar sonra 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merakla beklenen 1 milyon TL'lik o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece!

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan 19 yaşında Ramazan Çulha, başarılı performansıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

İkinci baraj sorularına kadar başarıyla gelen yarışmacı, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi ve 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merakla beklenen 1 milyon TL'lik o soru!

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