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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 22:06

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve en çok para kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi bir gece yaşandı. Artan ödül miktarı olan 5 milyon TL ilk kez açıldı. Yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki Filistin sorusuna doğru cevap verdi ve 13'üncü soruyu görmeye hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o tarihi anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece tarihi anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Eyüp İşler, başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

Yarışmacı baraj sorularını geçti ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

12'nci soruda yarışmacının karşısına İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme dikkat çeken bir soru çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

Yarışmacının karşısına "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu çıktı.

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