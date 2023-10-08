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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…
Giriş Tarihi: 08.10.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 00:06

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster', bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere başarılı performanslar izletti. Yarışmaya katılan 35 yaşındaki Ayşe Gündüz, kendisini tanıtırken anlattıklarıyla izleyicileri oldukça şaşırttı. Filmleri aratmayan ve yürek burkan hayatıyla başarılı performans sergileyen Ayşe Gündüz, büyük ödüle 2 adım kala öyle bir karar verdi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…

Yarışmaya katılan Ayşe Gündüz, başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…

HAYAT HİKAYESİYLE YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Ancak yarışmacı hayat hikayesiyle herkesi hem şaşırttı, hem de üzdü.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…

"ÇOCUKLARIN ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA"

Yarışmada koltuğa oturur oturmaz kendisini tanıtan yarışmacı, "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala…

"ASIL ÖNEMLİ OLAN…"

Ayrıca yarışmacı, "925 gün önce doğal gaz patlamasında evleneceğim kişiyi kaybettim. Hayat bir şekilde geçiyor. Asıl önemli olan hayata nasıl baktığındır" ifadelerini kullandı.

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