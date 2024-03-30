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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:09

Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye aldı. Yoğun tempo sonrası ailesiyle dinlenmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, tatilden oğluyla çekildiği pozlarıyla kalpleri ısıtmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e duyduğu büyük aşk ise kıskanılacak türden. Yakışıklı oyuncu son olarak yeni dövmesiyle bunu bir kez daha ortaya koydu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesini görenler "çıtayı yine arşa çıkardı" yorumlarına neden oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesindeki Başak Dizer detayı...

Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak yeni karesi beğeni topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e duyduğu büyük aşk ise kıskanılacak türden. Yakışıklı oyuncu son olarak yeni dövmesiyle bunu bir kez daha ortaya koydu.

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