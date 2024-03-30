Kıvanç Tatlıtuğ çıtayı yine arşa çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e duyduğu aşk kıskandırdı! Yeni dövmesi dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:09
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai'ye aldı. Yoğun tempo sonrası ailesiyle dinlenmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, tatilden oğluyla çekildiği pozlarıyla kalpleri ısıtmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e duyduğu büyük aşk ise kıskanılacak türden. Yakışıklı oyuncu son olarak yeni dövmesiyle bunu bir kez daha ortaya koydu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesini görenler "çıtayı yine arşa çıkardı" yorumlarına neden oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmesindeki Başak Dizer detayı...