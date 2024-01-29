Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
12:39
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer'in radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınıyor.