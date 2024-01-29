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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:39

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer'in radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti son olarak yeni kararlarıyla gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldı. 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe'nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, benzer bir adımı atan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden ilham almış.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftin haber var! Oğulları Kurt Efe için radikal karar!

İstanbul'daki işleri devam etmesine rağmen çift, Kurt Efe ile birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirecek.

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