Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin sevimli hallerine beğeni yağdı | Video

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in minik oğulları Kurt Efe sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kurt Efe'nin babası ile sevimli videoau kalpleri ısıttı.