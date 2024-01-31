Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

"OĞLUM DAHA 21 AYLIK"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün bu iddialara cevap verdi, "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar" haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık" ifadelerini kullandı.