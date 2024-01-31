Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
18:31
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer'in radikal bir karar aldığı iddia edilmişti. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya gitme kararı aldığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tarafından haber var. Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaparak ortaya atılan iddialara cevap verdi. Açıklamanın hemen ardından Başak Dizer'den 21 aylık oğlu Kurt Efe'nin sevimli pozunu paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin sevimli halleri!