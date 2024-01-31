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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 18:31

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer'in radikal bir karar aldığı iddia edilmişti. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya gitme kararı aldığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tarafından haber var. Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaparak ortaya atılan iddialara cevap verdi. Açıklamanın hemen ardından Başak Dizer'den 21 aylık oğlu Kurt Efe'nin sevimli pozunu paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin sevimli halleri!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

LONDRA'YA YERLEŞECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz gün dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un ailesiyle birlikte Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya yerleşeceği iddia edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

"OĞLUM DAHA 21 AYLIK"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün bu iddialara cevap verdi, "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar" haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in taşınacağı iddia edilmişti! Başak Dizer 21 aylık sarı saçlı oğlunu paylaştı!

OĞLUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Yapılan bu açıklamanın ardından Başak Dizer, 21 aylık oğluyla paylaşım yaptı.

İLGİ TOPLAYAN SEVİMLİ PAYLAŞIM!

21 aylık Kurt Efe'nin sevimli halleri ilgi topladı.

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