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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk dolu bakışları dikkat çekti
Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 14:25

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk dolu bakışları dikkat çekti

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney gibi proje ile adından söz ettirmeyi başaran ve şimdilerde Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşına bastı. Eşi Başak Dizer ve arkadaşları tarafından organize edilen partiyle 40.yaşını kutlayan ünlü oyuncunun eşine karşı sevgi dolu bakışları ve sözleri geceye damgasını vurdu. Partide Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu, Demet Akbağ, Fulya Terim, Buse Terim, Elçin Sangu, Burak Yamantürk, Ece Yörenç, Zeynep Beşerler, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi ünlü isimler yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in aşk dolu bakışları dikkat çekti

Şimdilerde Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşına girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in aşk dolu bakışları dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuya eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Karaköy'deki bir otelde doğum günü partisi organize etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in aşk dolu bakışları dikkat çekti

Eşi Başak Dizer ve arkadaşları tarafından organize edilen partiyle 40.yaşını kutlayan ünlü oyuncunun eşine karşı sevgi dolu bakışları ve sözleri geceye damgasını vurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in aşk dolu bakışları dikkat çekti

Yakın arkadaşlarını davet ettiği gecede Kıvanç Tatlıtuğ'u dostları yalnız bırakmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in aşk dolu bakışları dikkat çekti

Geceye Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, Demet Akbağ, Fulya Terim ve kızı Buse Terim, Ece Sükan, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, Burak Yamantürk, Nail Gönenli, Ece Yörenç, Kerem Çatay, Zeynep Beşerler, Deniz Marşan, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi isimler katıldı.

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