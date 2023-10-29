Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
14:25
Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk dolu bakışları dikkat çekti
Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney gibi proje ile adından söz ettirmeyi başaran ve şimdilerde Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşına bastı. Eşi Başak Dizer ve arkadaşları tarafından organize edilen partiyle 40.yaşını kutlayan ünlü oyuncunun eşine karşı sevgi dolu bakışları ve sözleri geceye damgasını vurdu. Partide Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan, Birkan Sokullu, Demet Akbağ, Fulya Terim, Buse Terim, Elçin Sangu, Burak Yamantürk, Ece Yörenç, Zeynep Beşerler, Didem Soydan, Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı gibi ünlü isimler yer aldı.