Kıvanç Tatlıtuğ'a süpriz doğum günü! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in aşk dolu bakışları dikkat çekti | Video

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney gibi proje ile adından söz ettirmeyi başaran ve şimdilerde Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 40 yaşına bastı. Eşi Başak Dizer ve arkadaşları tarafından organize edilen partiyle 40.yaşını kutlayan ünlü oyuncunun eşine karşı sevgi dolu bakışları ve sözleri geceye damgasını vurdu.