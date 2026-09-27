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Kökleriniz Nereye Dayanıyor? İşte İl İl Türkiye’nin Türk Boyları Haritası! (Kendi İlinizi Görünce Çok Şaşıracaksınız)
Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:14
Kökleriniz Nereye Dayanıyor? İşte İl İl Türkiye’nin Türk Boyları Haritası! (Kendi İlinizi Görünce Çok Şaşıracaksınız)
Türkiye'nin il il 'Türk Boyları Haritası' gün yüzüne çıktı! Anadolu'nun binlerce yıllık genetik ve kültürel kodlarını çözen dev araştırmanın sonuçları yayımlandı. Peki, doğup büyüdüğünüz memleketiniz hangi asil boya dayanıyor? İşte soyağacınızı aydınlatacak ve köklerinizle tanışmanızı sağlayacak il il boy dağılımı listesi...