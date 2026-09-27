Kökleriniz Nereye Dayanıyor? İşte İl İl Türkiye’nin Türk Boyları Haritası! (Kendi İlinizi Görünce Çok Şaşıracaksınız)

"Hangi Türk boyundan geliyorum?" sorusu, sonunda kapsamlı bir tarihi araştırmayla yanıt buldu. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan bu yeni çalışma, Türk boylarının Türkiye'deki coğrafi dağılımını il il, ilçe ilçe gözler önüne seriyor. Atalarınızın Orta Asya'dan kopup geldiği o büyük göç yolculuğunun sonunda, Kayı, Kınık, Avşar, Çepni ya da Bayındır boylarından hangisinin sizin memleketinize kök saldığını hiç düşündünüz mü?