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Giriş Tarihi: 04.10.2026 14:37 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 14:38

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen'in duygusal anları: "O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi..."

Yoğun Karadeniz turnesinin ardından soluğu evinde alan Sinan Özen, duygu dolu anlar yaşadı. Serebral Palsi tanısı konan ve 7 kez ameliyat masasına yatan kızı Neva için kaleme aldığı "Yerim Göğüm Yıldızım" şarkısıyla evlatlarına kavuştuğu o özel dakikaları paylaşan ünlü sanatçı, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Müzik dünyasının usta isimlerinden Sinan Özen, zamansız şarkıları ve kendine has yorumuyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesinin kalbinde taht kurmaya devam ediyor.

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Kariyeri boyunca imza attığı unutulmaz romantik eserlerle hafızalara kazınan ünlü sanatçı, bu kez sahne performanslarıyla değil, özel hayatındaki duygu dolu anlarla gündeme geldi.

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü şarkıcı, 2016 senesinde Burcu Kartal ile dünyaevine girmiş ve bu mutlu evlilikten Sanberk ile Neva adlarında ikiz çocuk sahibi olmuştu.

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Sahne çalışmalarına aralıksız devam eden usta isim, yoğun konser maratonunun ardından soluğu yeniden ailesinin yanında aldı.

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Turne dönüşü evlatlarına kavuştuğu o özel dakikaları sosyal medya hesabından paylaşan Özen, gönderisine Serebral Palsi tanısı konulan ve bugüne kadar 7 ameliyat geçiren kızı Neva için yazdığı özel şarkıyı da ekledi.

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen'in duygusal anları: "O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi..." | Video

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Paylaşımına duygusal bir not düşen ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

"HASRET BİTTİ, BÜTÜN YOLLAR ÇOCUKLARIMA ÇIKIYOR"

"Hasret Bitti, Bütün Yollar Eve, Çocuklarıma, Aileme Çıkıyor. Sinop, Kastamonu ve Karabük'te sizlerle geçirdiğimiz üç güzel gecenin ardından, 'Senli Benli' yolculuğuna küçücük bir aile molası verdim.

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

Günlerdir özlediğim çocuklarıma, aileme kavuşmak… Eve girer girmez o sarılmanın, o kokunun, o seslerin bütün yorgunluğu alıp götürmesi… Sahnenin heyecanı başka, evin huzuru bambaşka. Bazen insanın bütün yolları gerçekten de eve çıkıyor. Bugün biraz aile, biraz hasret giderme, biraz da yeniden enerji toplama zamanı…" Ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "Allah ayırmasın", "Çok mutlu olun", "Nasıl özlemişler babalarını" şeklinde birçok yorum geldi.

Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

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Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen’in duygusal anları: O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi...

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