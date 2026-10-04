Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen'in duygusal anları: "O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi..."

Günlerdir özlediğim çocuklarıma, aileme kavuşmak… Eve girer girmez o sarılmanın, o kokunun, o seslerin bütün yorgunluğu alıp götürmesi… Sahnenin heyecanı başka, evin huzuru bambaşka. Bazen insanın bütün yolları gerçekten de eve çıkıyor. Bugün biraz aile, biraz hasret giderme, biraz da yeniden enerji toplama zamanı…" Ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "Allah ayırmasın", "Çok mutlu olun", "Nasıl özlemişler babalarını" şeklinde birçok yorum geldi.