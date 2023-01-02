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Haberler Galeri Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den nostaljik kutlama!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:58

Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den nostaljik kutlama!

59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan, genç eşi Çağlar Ökten adeta düşman çatlatıyor. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seriyor. Şimdilerde mutlu evlilikleri devam eden çiftten Seda Sayan, 60'ıncı yaş gününü Kıbrıs'ta kutladı. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in hazırladığı sürpriz kutlama ile yeni yaşına sahnede girdi. Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlilik kararı alınca araları açılan Seda Sayan ile oğlu Oğulcan Engin de buzları eritti. Oğulcan Engin annesinin yeni yaşını paylaştığı nostaljik kare ile kutladı. Oğulcan Engin'in bebeklik karesine Seda Sayan'ın güzelliği damga vurdu. İşte körpecik anne Seda Sayan...

Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin’den nostaljik kutlama!

Geçtiğimiz yıl 7. kez evlenen Seda Sayan mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de bulmuştu. Aşklarıyla adeta düşman çatlatan ünlü çift yeni yıla Kıbrıs'ta girdi.

Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin’den nostaljik kutlama!

59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan, genç eşi Çağlar Ökten adeta düşman çatlatıyor. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seriyor.

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Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin’den nostaljik kutlama!

Şimdilerde mutlu evlilikleri devam eden çiftten Seda Sayan, 60'ıncı yaş gününü Kıbrıs'ta kutladı.

Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin’den nostaljik kutlama!

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in hazırladığı sürpriz kutlama ile yeni yaşına sahnede girdi.

İddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Sayan, "2022 nasıl geçti sizin için?" sorusuna; "2022'de aşkı buldum, evlendim. Daha ne dilerim ki Allah'tan. Umarım 2023 daha güzel geçer herkes için" cevabını verdi.

Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin’den nostaljik kutlama!

Öte yandan, kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlilik kararı alınca araları açılan Seda Sayan ile oğlu Oğulcan Engin de buzları eritti.

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