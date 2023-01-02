Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:58

Körpecik anne Seda Sayan hayran bıraktı! 60 yaşına basan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den nostaljik kutlama!

59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan, genç eşi Çağlar Ökten adeta düşman çatlatıyor. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seriyor. Şimdilerde mutlu evlilikleri devam eden çiftten Seda Sayan, 60'ıncı yaş gününü Kıbrıs'ta kutladı. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in hazırladığı sürpriz kutlama ile yeni yaşına sahnede girdi. Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlilik kararı alınca araları açılan Seda Sayan ile oğlu Oğulcan Engin de buzları eritti. Oğulcan Engin annesinin yeni yaşını paylaştığı nostaljik kare ile kutladı. Oğulcan Engin'in bebeklik karesine Seda Sayan'ın güzelliği damga vurdu. İşte körpecik anne Seda Sayan...