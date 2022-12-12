Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den romantik yıldönümü kutlaması! "Ömrüme hoşgeldin" | Video
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59 yaşında yeniden aşkı bulan Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten gündemden düşmüyor. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak beraberliklerinin birinci yılını arkadaşları Esra Özmen'in düzenlediği organizasyonla kutladı. Romantizmin doruklarına çıkan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozları ardı ardına geldi. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten aşk paylaşımları…