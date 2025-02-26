Kuruluş Osman’da Osman Bey Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Osman Bey, Bala Hatun'un tülbendini ağaçlarında bulmuş bu da içinde büyük bir umut ışığı yakmıştır. Hem gördüğü rüya hem de Bala Hatun'un yanından hiç ayırmadığı tülbendin ağaçta olması Osman Bey için mucizevi bir işarettir. Osman Bey Bala Hatun'un yaşayıp yaşamadığına emin olmak için evvela Begüm Hatun'u ele geçirmelidir. Osman Bey Begüm Hatun'u ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey Begüm Hatun'u yakalayabilecek midir? 182.Bölüm: POENA/HALİME SOFİA'YLA YÜZLEŞİYOR BALA HATUN'UN PLANI NEDİR? OSMAN BEY, BALA HATUN'UN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR OSMAN BEY VE BALA HATUN'U KURTABİLECEK Mİ? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.