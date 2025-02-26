Kuruluş Osman’da Osman Bey Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Osman Bey, Bala Hatun'un tülbendini ağaçlarında bulmuş bu da içinde büyük bir umut ışığı yakmıştır. Hem gördüğü rüya hem de Bala Hatun'un yanından hiç ayırmadığı tülbendin ağaçta olması Osman Bey için mucizevi bir işarettir. Osman Bey Bala Hatun'un yaşayıp yaşamadığına emin olmak için evvela Begüm Hatun'u ele geçirmelidir. Osman Bey Begüm Hatun'u ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey Begüm Hatun'u yakalayabilecek midir?