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Haberler Galeri Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol'a Merve Tektaş'tan doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:00

Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol'a Merve Tektaş'tan doğum günü sürprizi

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açıldı. Hatta öyle ki, eltiler Buse Tektaş ile Merve Tektaş birbirlerini sosyal medyada sildi. Uzun süredir küslükleri devam eden eltiler, geçtiğimiz aylarda ise sürpriz bir şekilde buzları eritti. Son olarak Alişan'ın eşi Buse Varol'a Merve Tektaş'tan doğum günü sürprizi geldi.

Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol’a Merve Tektaş’tan doğum günü sürprizi

2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı.

Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol’a Merve Tektaş’tan doğum günü sürprizi

Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, birbirlerini silmişti.

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Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol’a Merve Tektaş’tan doğum günü sürprizi

Uzun süren küskünlüğün ardından Buse Varol ve Merve Tektaş, okul töreninde bir araya gelmiş ve buzları eritmişti.

Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol’a Merve Tektaş’tan doğum günü sürprizi

Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti.

Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol’a Merve Tektaş’tan doğum günü sürprizi

Son olarak Merve Tektaş, sosyal medya hesabından Alişan'ın eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladı.

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