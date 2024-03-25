Giriş Tarihi: 25.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
15:00
Küs eltilerin savaşı bitti! Alişan’ın eşi Buse Varol'a Merve Tektaş'tan doğum günü sürprizi
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açıldı. Hatta öyle ki, eltiler Buse Tektaş ile Merve Tektaş birbirlerini sosyal medyada sildi. Uzun süredir küslükleri devam eden eltiler, geçtiğimiz aylarda ise sürpriz bir şekilde buzları eritti. Son olarak Alişan'ın eşi Buse Varol'a Merve Tektaş'tan doğum günü sürprizi geldi.