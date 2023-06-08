Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı sonrası ilk kez konuştu: Allah ona şehitlik mertebesini nasip etti | Video

Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı sonrası ilk kez konuştu: Allah ona şehitlik mertebesini nasip etti.