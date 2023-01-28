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Haberler Galeri Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!
Giriş Tarihi: 28.01.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 09:16

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, aşkıyla kameralara yakalandı. Çağla Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuşuluyordu. Bir mekanda el ele görüldüğü de konuşulan ikili Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti. İşte tüm detaylar

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenildi.

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağla Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.

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Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!

Bir mekanda el ele görülen ikili bu akşam Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Aşk orucunu bozan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli el ele!

Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel "Magazin Hattı" kamerasına takıldı.

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