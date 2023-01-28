Çağla Şıkel’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Nail Gönenli ile el ele görüntülendi | Video
Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, aşkıyla kameralara yakalandı. Çağla Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuşuluyordu. Bir mekanda el ele görüldüğü de konuşulan ikili Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti.
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