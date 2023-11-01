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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ'un şiiri Arzum Onan'ı ağlattı...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 10:24

Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ'un şiiri Arzum Onan'ı ağlattı...

'Sıcak Saatler' dizisi ile başlayan aşkları sonrası hayatlarını birleştiren Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı. Neden ayrıldıkları bir türlü anlaşılamayan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ son olarak yine birbirlerine olan sevgilerini gösteren bir paylaşımla gündem oldu. Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği "Hoş geldin" şiiri ve nostaljik kareler ile kutladı. Arzum Onan da "Ah ağlarım" yorumunda bulunurken eski eşine kalp emojisi gönderdi. İşte Mehmet Aslantuğ'un romantik doğum günü paylaşımı...

Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan’ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ’un şiiri Arzum Onan’ı ağlattı...

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sona erdirdi.

Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan’ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ’un şiiri Arzum Onan’ı ağlattı...

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı.

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Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan’ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ’un şiiri Arzum Onan’ı ağlattı...

Ayrılıklarına bir türlü bir açıklama bulamayan hayranları ise çiftin hala birbirlerini sevgdiğini düşünüyor. Öyle ki eski aşıklara "Ayrılık da sevdaya dahil" yorumları yapılıyor.

Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan’ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ’un şiiri Arzum Onan’ı ağlattı...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ son olarak yine birbirlerine olan sevgilerini gösteren bir paylaşımla gündem oldu.

Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan’ın doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı! Mehmet Aslantuğ’un şiiri Arzum Onan’ı ağlattı...

Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü seslendirdiği "Hoş geldin" şiiri ve nostaljik kareler ile kutladı.

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