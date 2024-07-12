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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 19:23

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kariyerini bir dönem Fransa'da sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu. Ünlü çift, dün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı. Bugün ise balayından ilk kare geldi. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın balayından gelen ilk kare!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte! Ünlü çiftin evlenecekleri konuşuluyordu.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

EVLENDİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN O HAMLE!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu.

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Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

PARİS'TEKİ DÜĞÜNDEN POZLAR

Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, bugün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

BALAYINDAN İLK KARE!

Bugün ise balayından ilk kare geldi. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın balayından gelen ilk kare!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte! Ünlü çiftin evlenecekleri konuşuluyordu.

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