Giriş Tarihi: 23.07.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
20:56
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!
Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evlendiği ünlü oyuncunun soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta gittikleri balayından hemen sonra bu kez de aile yanına el öpmeye gittiler. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'dan yaptıkları o paylaşımlar!