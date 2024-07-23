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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:56

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın evlendiği ünlü oyuncunun soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta gittikleri balayından hemen sonra bu kez de aile yanına el öpmeye gittiler. İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'dan yaptıkları o paylaşımlar!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktelik yaşıyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!

EVLENDİKLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN O HAMLE!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi hesabından soyadını değiştirerek Yusuf Yazıcı'yla evlendiklerini açıklamış oldu.

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Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!

BALAYINDAN VE DÜĞÜNDEN KARELER!

Ünlü çift geçtiğimiz hafta balayından ve düğünden kareler paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!

EL ÖPTÜLER!

Bugün ise çift, Trabzon'a aile yanına giderek el öptü.

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı el öpmeye gitti! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Trabzon’da!

İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'dan yaptıkları o paylaşımlar!

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