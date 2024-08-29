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Haberler Galeri Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villasından paylaştı! "Evin güzelliği şaka mı?"
Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:42

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villasından paylaştı! "Evin güzelliği şaka mı?"

Tüm Türkiye'nin tanıdığı gözde çiftlerden dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklattı. 2019 yılında bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen eski futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe son olarak kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem ev ile gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe en son evlerinin muazzam manzarasını takipçileriyle paylaştı. İşte "Evin güzelliği şaka mı?" yorumları yağan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası...

Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin devasa villasından paylaştı! Evin güzelliği şaka mı?

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin muhteşem evi sosyal medyaya damga vurdu. Mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandıran Özil ailesi bakın nerede yaşıyor...

Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin devasa villasından paylaştı! Evin güzelliği şaka mı?

Tüm Türkiye'nin tanıdığı gözde çiftlerden dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklattı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe en son evlerinin muazzam manzarasını takipçileriyle paylaştı.

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Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin devasa villasından paylaştı! Evin güzelliği şaka mı?

İşte "Evin güzelliği şaka mı?" yorumları yağan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası...

Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin devasa villasından paylaştı! Evin güzelliği şaka mı?

Son olarak Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin devasa villasından paylaştı! Evin güzelliği şaka mı?

Güzel oyuncunun formda hali ile övgüleri toplamasının dışında devasa villaları da dikkat çekti.

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