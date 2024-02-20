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Haberler Galeri Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı'nın açıklaması coşturdu...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:35

Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı'nın açıklaması coşturdu...

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sebebi ise Survivor! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor? Mesut Özil'in geçtiğimiz hafta paylaştığı antrenman videosunu hayranlarını heyecanlandırmıştı... Son olarak Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanından Acun Ilıcalı'nın verdiği haber herkesi şoke ediyor... Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söylerken ilk akla gelen ise Mesut Özil oluyor. İşte Mesut Özil'in yorum yağan antrenman görüntüleri...

Mesut Özil Survivor’a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı’nın açıklaması coşturdu...

Survivor All Star izleyicisi büyük sürprizi merak ediyor! Mesut Özil Survivor yolcusu mu?

Mesut Özil Survivor’a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı’nın açıklaması coşturdu...

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sebebi ise Survivor!

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Mesut Özil Survivor’a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı’nın açıklaması coşturdu...

Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor? Mesut Özil'in geçtiğimiz hafta paylaştığı antrenman videosunu hayranlarını heyecanlandırmıştı...

Mesut Özil Survivor’a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı’nın açıklaması coşturdu...

Son olarak Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanından Acun Ilıcalı'nın verdiği haber herkesi şoke ediyor...

Mesut Özil Survivor’a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı’nın açıklaması coşturdu...

Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söylerken ilk akla gelen ise Mesut Özil oluyor.

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