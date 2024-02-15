Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı!
Futbolculuk kariyerini Başakşehir'de sonlandıran eski futbolcu Mesut Özil son halini paylaştı. Spor salonundan çalışmalarını paylaşan eski yıldız futbolcunun son görüntüleri sosyal medyada adeta olay oldu.
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