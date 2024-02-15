Video Spor Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı!
Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı!

Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı!

15.02.2024 | 21:12

Futbolculuk kariyerini Başakşehir'de sonlandıran eski futbolcu Mesut Özil son halini paylaştı. Spor salonundan çalışmalarını paylaşan eski yıldız futbolcunun son görüntüleri sosyal medyada adeta olay oldu.

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