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Milano'nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: 'Kutu bebek misin?'
Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 11:50
Milano'nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: "Kutu bebek misin?"
Milano Moda Haftası'ndaki tül ve korse detaylı elbisesinin ardından rotasını Fransa'ya çeviren Hande Erçel, Paris'teki bir etkinlikte de beyaz şıklığından vazgeçmedi. Eyfel Kulesi manzarasıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, sergilediği stille takipçilerinden tam not aldı.