Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Milano'nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: 'Kutu bebek misin?'
Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 11:50

Milano'nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: "Kutu bebek misin?"

Milano Moda Haftası'ndaki tül ve korse detaylı elbisesinin ardından rotasını Fransa'ya çeviren Hande Erçel, Paris'teki bir etkinlikte de beyaz şıklığından vazgeçmedi. Eyfel Kulesi manzarasıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, sergilediği stille takipçilerinden tam not aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
  • ABONE OL
Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Televizyon projelerindeki başarılı performansları ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, magazin gündemindeki popülerliğini korumaya devam ediyor.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Yurt dışında da geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu, ekran projelerinin yanı sıra uluslararası moda etkinliklerindeki katılımıyla da adından söz ettiriyor. Son dönemde yoğun bir seyahat temposu içerisinde olan Erçel, peş peşe ziyaret ettiği Milano ve Paris'teki görünümleriyle dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

MİLANO'DA BEYAZ ŞIKLIĞI

Moda takviminin önemli duraklarından Milano Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, şehrin simge yapılarından Galleria Vittorio Emanuele II'de düzenlenen özel organizasyonda yer almıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Gösteriyi ön sıradan takip eden oyuncu, gece için tercih ettiği beyaz elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Tül ve korse detaylarını bir araya getiren belirgin kesimli tasarımıyla İtalya'da boy gösteren Erçel, zarafeti ve iddialı tarzıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

PARİS'TE EYFEL KULESİ MANZARALI YENİ KARELER

Milano'daki stilinin ardından rotasını Fransa'ya çeviren ünlü isim, Paris'te düzenlenen organizasyondan yeni fotoğraflar paylaştı.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Eyfel Kulesi manzarasının arka planda yer aldığı çekimlerde Erçel, Milano'da olduğu gibi yine beyaz renkten vazgeçmedi.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Bu kez kısa kollu, delikli dantel dokulu ve ön kısmında siyah fiyonk detayları bulunan bir tasarımla kamera karşısına geçen oyuncu, Milano'daki görünümüne kıyasla oldukça farklı bir stil ortaya koydu. Görünümünü yandan ayrılmış hafif dalgalı saçları ve pembe tonlarındaki makyajıyla tamamlayan Erçel, aynı rengi iki farklı şehirde iki ayrı konseptle taşıyarak moda takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme çok sayıda, "Kutu bebek misin?", "Esmer Barbie", "Çok güzel" şeklinde yorumlar geldi.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Ekranların sevilen ismi, sadece kariyeri ve tarzıyla değil, ailesiyle ilgili gelişmelerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

O AKIMA UYDULAR!

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan "Gem-maxing" akımına dahil olmuştu.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek vermişti.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Ablasını bu süreçte yalnız bırakmayan Hande Erçel ve minik Mavi, Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla özenle donatmıştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ortaya çıkan neşeli kareleri Gamze Erçel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Milano’nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: Kutu bebek misin?

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

SON DAKİKA