Milano'nun ardından Paris çıkarması! Hande Erçel’in o halleri övgü yağmuruna tutuldu: "Kutu bebek misin?"

Bu kez kısa kollu, delikli dantel dokulu ve ön kısmında siyah fiyonk detayları bulunan bir tasarımla kamera karşısına geçen oyuncu, Milano'daki görünümüne kıyasla oldukça farklı bir stil ortaya koydu. Görünümünü yandan ayrılmış hafif dalgalı saçları ve pembe tonlarındaki makyajıyla tamamlayan Erçel, aynı rengi iki farklı şehirde iki ayrı konseptle taşıyarak moda takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme çok sayıda, "Kutu bebek misin?", "Esmer Barbie", "Çok güzel" şeklinde yorumlar geldi.