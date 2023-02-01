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Haberler Galeri 44'lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay'ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 01.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:07

44'lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay'ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Mine Tugay, sessizliğini geçen günlerde "Yalı Çapkını" dizisi ile bozdu. 'Defne' karakteriyle ekranlara geri dönen 44 yaşındaki Mine Tugay, yeniden tüm ilgiyi üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, son olarak amuda kalktığı anları Instagram hesabından yayınladı. Yaklaşık 4 milyon kişinin takip ettiği hesabından spor yaptığı anları yayınlayan Mine Tugay, formda görüntüsüyle yine hayran bıraktı.

44’lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay’ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!

"Yalı Çapkını" dizisi ile ekran özlemini sona erdiren güzel oyuncu Mine Tugay, her hareketiyle ses getirmeyi başarıyor.

44’lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay’ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!

Şimdilerde oyunculuğu ile adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla özellikle gündemden düşmüyor.

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44’lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay’ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!

44 yaşındaki Mine Tugay, sporunu ise aksatmadan devam ettiriyor, o anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor.

44’lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay’ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!

Son olarak Tugay, amuda kalktığı anları 3,9 milyonluk Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

44’lük Mine Tugay amuda kalktı, fit fiziğiyle büyüledi! Mine Tugay’ın taytlı spor paylaşımı hayran bıraktı!

Güzel oyuncunun taytlı spor paylaşımını görenler dönüp bir daha baktı!

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