Giriş Tarihi: 01.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:07

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran güzel oyuncu Mine Tugay, sessizliğini geçen günlerde "Yalı Çapkını" dizisi ile bozdu. 'Defne' karakteriyle ekranlara geri dönen 44 yaşındaki Mine Tugay, yeniden tüm ilgiyi üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, son olarak amuda kalktığı anları Instagram hesabından yayınladı. Yaklaşık 4 milyon kişinin takip ettiği hesabından spor yaptığı anları yayınlayan Mine Tugay, formda görüntüsüyle yine hayran bıraktı.