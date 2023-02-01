Mine Tugay taytıyla amuda kalktı, görenler hayran kaldı | Video
Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Mine Tugay instagram paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, spor yaptığı anları yine sosyal medya hesabından paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. Oldukça fit bir görüntüye sahip Mine Tugay'a övgüler ve beğeniler gecikmedi.
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