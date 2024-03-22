Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:30
Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz! "Güzelliğine güzellik kattı"
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Güzel yuvalarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ilk kez minik kızı Elay'ın yüzünü göstermişti. Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz geldi. Anneliğin çok yakıştırıldığı Aslı Enver'e "Güzelliğine güzellik kattı" yorumları yapıldı... İşte taze anne Aslı Enver'in son paylaşımı...