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Haberler Galeri Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz! "Güzelliğine güzellik kattı"
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:30

Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz! "Güzelliğine güzellik kattı"

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Güzel yuvalarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ilk kez minik kızı Elay'ın yüzünü göstermişti. Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz geldi. Anneliğin çok yakıştırıldığı Aslı Enver'e "Güzelliğine güzellik kattı" yorumları yapıldı... İşte taze anne Aslı Enver'in son paylaşımı...

Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver’den yeni poz! Güzelliğine güzellik kattı

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girmişti.

Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver’den yeni poz! Güzelliğine güzellik kattı

KIZLARI OLDU

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver’den yeni poz! Güzelliğine güzellik kattı

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyordu.

Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver’den yeni poz! Güzelliğine güzellik kattı

Güzel yuvalarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ilk kez minik kızı Elay'ın yüzünü göstermişti. Kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz geldi.

Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver’den yeni poz! Güzelliğine güzellik kattı

İşte taze anne Aslı Enver'in son paylaşımı...

Anneliğin çok yakıştırıldığı Aslı Enver'e "Güzelliğine güzellik kattı" yorumları yapıldı.

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