Müge Anlı ile Tatlı Sert "Kan bağı değil, can bağı" dedirtti! Hamid ve onu büyüten babasının buluşmasında duygulandıran dakikalar!

HAMİD'DEN VAZGEÇMEMEK İÇİN SONUCU ÜÇ YIL SAKLADI

Hamid'i henüz 40 günlükken hastanelere götürmeye başladığını anlatan Mehmet Sağbaş, 2021 yılında yaptırdığı DNA testiyle biyolojik babası olmadığını öğrendiğini söyledi. Buna rağmen ona bakmayı sürdürdüğünü belirten Mehmet Bey, ailesinin Hamid'e bakmak istemeyebileceğinden endişe ederek test sonucunu değiştirip gösterdiğini ve gerçeği üç yıl sakladığını açıkladı. Müge Anlı ise "Çocuktan vazgeçmemek için anne babanızı bu şekilde kandırdınız" sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.

"O çocuk zaten benden kopamaz. Ben de ondan kopamam" diyen Mehmet Sağbaş, Hamid'in üvey anne üzüntüsü yaşamaması için yeniden evlenmediğini de anlattı.