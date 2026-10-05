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Müge Anlı ile Tatlı Sert 'Kan bağı değil, can bağı' dedirtti! Hamid ve onu büyüten babasının buluşmasında duygulandıran dakikalar!
Giriş Tarihi: 05.10.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 13:18
Müge Anlı ile Tatlı Sert "Kan bağı değil, can bağı" dedirtti! Hamid ve onu büyüten babasının buluşmasında duygulandıran dakikalar!
Akdeniz anemisi tedavisi için ilik nakli gerektiğinde biyolojik babasını bulmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hamid Yorulmaz, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş ile canlı yayında bir araya geldi. DNA test sonucunu 3 yıl boyunca ailesinden saklayarak Hamid'den vazgeçmeyen ve onun için yeniden evlenmeyen Mehmet Bey'in fedakarlıkları stüdyoda duygusal anlar yaşattı.