Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
11:07
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup çiftinden kötü haber gelmişti. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Sandal Muğla'da tatil yapıyordu. Ula'da turistik gezi için havalanan içinde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un da olduğu cayrokopter, motor arızasından dolayı düştü. Ölümden dönen Melis Sütşurup hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Evinden paylaşım yapan Melis Sütşurup'un son sağlık durumu...