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Haberler Galeri Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...
Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:07

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup çiftinden kötü haber gelmişti. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Sandal Muğla'da tatil yapıyordu. Ula'da turistik gezi için havalanan içinde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un da olduğu cayrokopter, motor arızasından dolayı düştü. Ölümden dönen Melis Sütşurup hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Evinden paylaşım yapan Melis Sütşurup'un son sağlık durumu...

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Melis Sütşurup ile hayatını birleştirmişti.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 1. yıl dönümünü Paris'te kutlamıştı.

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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Son olarak Muğla'da tatilde olan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup talihsiz kaza ile sarsıldı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz (47) ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal (34) yaralandı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkiisinde meydana gelen kazada; Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sütşurup Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı.

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