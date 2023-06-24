Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düşmüştü! Yaralanan Melis Sütşurup son halini paylaştı...

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz (47) ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal (34) yaralandı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video